I server IA consumano troppa energia il pianeta è a rischio | la soluzione è audace ma a quali rischi?
Immaginate data center che fluttuano in orbita, alimentati interamente dal sole e raffreddati naturalmente dal vuoto spaziale. Non è fantascienza, ma una proposta scientifica concreta pubblicata su Nature Electronics dai ricercatori della Nanyang Technological University di Singapore. L’idea è di spostare parte dell’infrastruttura computazionale globale nello spazio per affrontare una crisi energetica che si fa sempre più urgente. Il problema è noto a chiunque lavori nel settore tecnologico. I data center, soprattutto quelli dell’intelligenza artificiale, divorano elettricità a ritmi insostenibili. 🔗 Leggi su Screenworld.it
