I segreti del matrimonio Beckham secondo Victoria

Entrambi i documentari di Victoria e David Beckham dipingono un ritratto ricco di sfumature di una relazione quasi trentennale, dal controllo della stampa alle difficoltà finanziarie, dalle battute private più sconclusionate agli apici della carriera. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - I segreti del matrimonio Beckham, secondo Victoria

Altre letture consigliate

Barbara De Rossi, ospite di Monica Setta, annuncia in esclusiva il matrimonio della figlia Martina. L’attrice racconta anche la “tradizione di famiglia” fatta di amori segreti, nozze intime e tanta emozione: “Quando ci si ama, tutto il resto è superfluo.” “Storie al b - facebook.com Vai su Facebook

Brooklyn Beckham e Nicola Peltz di nuovo sposi: David e Victoria Beckham i grandi assenti alla cerimonia - Felici come due novelli sposi, ma in realtà si tratta del secondo sì per Brooklyn Beckham e la moglie Nicola Peltz. leggo.it scrive

Brooklyn Beckham e la moglie Nicola Pelt rinnovano la promessa di matrimonio «Un affare di famiglia» - Il rinnovo delle promesse di matrimonio con z, qBrooklyn Beckham sono state, per la moglie Nicola Peltuasi “un affare di famiglia”. Secondo corriere.it

Brooklyn Beckham e Nicola Peltz: rinnovano i voti del matrimonio. Ma i conflitti con la famiglia continuano - Mentre il conflitto tra Brooklyn Beckham e il resto della sua famiglia continua a essere al centro del gossip, il giovane avrebbe deciso di fare una nuova tappa nel suo matrimonio con Nicola Peltz. Scrive corriere.it