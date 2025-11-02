I segreti del matrimonio Beckham secondo Victoria

Vanityfair.it | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Entrambi i documentari di Victoria e David Beckham dipingono un ritratto ricco di sfumature di una relazione quasi trentennale, dal controllo della stampa alle difficoltà finanziarie, dalle battute private più sconclusionate agli apici della carriera. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

i segreti del matrimonio beckham secondo victoria

© Vanityfair.it - I segreti del matrimonio Beckham, secondo Victoria

Altre letture consigliate

Brooklyn Beckham e Nicola Peltz di nuovo sposi: David e Victoria Beckham i grandi assenti alla cerimonia - Felici come due novelli sposi, ma in realtà si tratta del secondo sì per Brooklyn Beckham e la moglie Nicola Peltz. leggo.it scrive

Brooklyn Beckham e la moglie Nicola Pelt rinnovano la promessa di matrimonio «Un affare di famiglia» - Il rinnovo delle promesse di matrimonio con z, qBrooklyn Beckham sono state, per la moglie Nicola Peltuasi “un affare di famiglia”. Secondo corriere.it

Brooklyn Beckham e Nicola Peltz: rinnovano i voti del matrimonio. Ma i conflitti con la famiglia continuano - Mentre il conflitto tra Brooklyn Beckham e il resto della sua famiglia continua a essere al centro del gossip, il giovane avrebbe deciso di fare una nuova tappa nel suo matrimonio con Nicola Peltz. Scrive corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Segreti Matrimonio Beckham Secondo