I Reds evitano la quinta sconfitta consecutiva con una prestazione impressionante ad Anfield

Gli uomini di Arne Slot tornano alla vittoria e mettono fine a una serie di quattro sconfitte consecutive in campionato Il Liverpool ha evitato la quinta sconfitta consecutiva in Premier League vincendo 2-0 sull'Aston Villa ad Anfield. Il 250esimo gol del Liverpool di Mohamed Salah e la deviazione di Ryan Gravenberch sono bastati per vedere la squadra di Arne Slot tornare alla vittoria e salire al terzo posto in classifica. Hugo Ekitike si è visto segnare un gol con il gesso, mentre Villa ha avuto diversi buoni avvistamenti di goal nel corso della partita.