I ragazzi Usa si riscoprono maschi e femmine | la moda gender è finita con la fine della propaganda liberal

«L’identificazione trans è in caduta libera tra i giovani». Secondo Erik Kaufmann, professore all’Università di Buckingham, la percentuale di studenti che si identificano come non binari è in rapido calo. A dimostrarlo è un nuovo studio intitolato The Decline of Trans and Queer Identity among Young Americans per il quale tra il 2023 e il 2025 la tendenza a voler cambiare sesso si è pressoché dimezzata, passando dal 7% al 3,6% di giovani coinvolti. Un vero e proprio crollo, registrato anche nelle scuole e università più progressiste come la Brown University e l’Andover Philips Academy. Non una questione di identità, ma di «moda». 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

