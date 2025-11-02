I progetti per l’edilizia popolare La rivalutazione degli immobili | Un impegno da oltre 40 milioni

Sembra un momento particolarmente favorevole per gli investimenti in ambito di edilizia popolare sul territorio. Secondo quanto comunicato proprio in questi giorni dalla Spes, l’azienda partecipata ha voluto attingere in maniera importante alle risorse varate dalla Finanziaria per quanto riguarda gli interventi di efficientamento energetico su fabbricati di edilizia popolare. Un argomento che coinvolge, per esempio, Pescia con la costruzione di otto nuovi alloggi, con il cantiere inaugurato proprio nei giorni scorsi, ma qui si va ben oltre per quanto riguarda un miglioramento delle condizioni di vivibilità, e di sicurezza, degli stabili. 🔗 Leggi su Lanazione.it

