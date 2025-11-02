I primari in pensione Brunocilla agli studenti | | Non perdete l’umanità

di Monica Raschi Non perdere mai l’umanità e il cuore. Non smettere mai di parlare al paziente, nonostante l’avvento delle tecnologie più sofisticate. è questo il consiglio che il professor Eugenio Brunocilla, che ha guidato l’Unità operativa di Urologia e il Dipartimento ad Attività integrata malattie nefro-urologiche del Sant’Orsola, vuole dare ai suoi studenti. Professore, che cosa ha determinato la scelta di questa specialistica? "Ero studente al quarto anno di Medicina, mi piaceva la chirurgia e volevo qualcosa che fosse in progress. Nell’Urologia ho visto non solo materia chirurgica, ma anche funzionale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - I primari in pensione. Brunocilla agli studenti:: "Non perdete l’umanità"

