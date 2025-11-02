I precedenti L’ultimo scontro 18 anni fa in B Prevalsero di misura i giallorossi
Ravenna e Ascoli torneranno a sfidarsi al Benelli dopo 18 anni di attesa. L’ultimo scontro diretto andato in scena è quello disputato in serie B, nel 2007-08, che vide i romagnoli vincere 2-1 grazie ai gol di Succi e Chianese. Era la seconda giornata di andata. Il Ravenna era reduce dal pareggio di Mantova al debutto. L’avvio di campionato della squadra di mister Pagliari fu incoraggiante, ma poi, le cose precipitarono e, al termine di quella stagione, i giallorossi retrocessero in Prima divisione di Legapro. Gli scontri diretti giocati a Ravenna sono 9 (2 in B e 7 in C) con un bilancio in netto favore del Ravenna di 5 successi, 2 pareggi e 2 sconfitte, che risalgono alle stagioni 1967-68 e 1968-69, quando ancora la denominazione era Del Duca Ascoli. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
