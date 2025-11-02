I poveri cestini intasati dagli incivili in via Emilia

Palermotoday.it | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Come si può incoraggiare all’utilizzo dei cestini se il pigro idiota di quartiere li intasa sistematicamente col sacchetto d’ordinanza? Siamo in zona via Ausonia, all'incrocio con via Emilia ma potrebbe essere ovunque a Palermo, tanto ogni quartiere di idioti che non differenziano ne può. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

Cerca Video su questo argomento: Poveri Cestini Intasati Incivili