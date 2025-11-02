I poveri cestini intasati dagli incivili in via Emilia
Come si può incoraggiare all’utilizzo dei cestini se il pigro idiota di quartiere li intasa sistematicamente col sacchetto d’ordinanza? Siamo in zona via Ausonia, all'incrocio con via Emilia ma potrebbe essere ovunque a Palermo, tanto ogni quartiere di idioti che non differenziano ne può. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
