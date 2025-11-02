I morti in montagna sono circa 500 ogni anno | Alpinisti ed escursionisti spesso impreparati

Repubblica.it | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I dati del Soccorso alpino. Il territorio più coinvolto è il Piemonte. Negli ultimi cinque anni cresciuti il turismo montano e gli incidenti. 🔗 Leggi su Repubblica.it

i morti in montagna sono circa 500 ogni anno alpinisti ed escursionisti spesso impreparati

© Repubblica.it - I morti in montagna sono circa 500 ogni anno: “Alpinisti ed escursionisti spesso impreparati”

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Montagna: valanga in Alto Adige, morti 3 alpinisti tedeschi, due dispersi - Sono due i gruppi di alpinisti tedeschi coinvolti dalla valanga che si è staccata nella zona dell’Ortles, nei pressi di Cima Vertana, in Alto Adige. Si legge su affaritaliani.it

Cerca Video su questo argomento: Morti Montagna Sono Circa