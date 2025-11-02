I morti in montagna sono circa 500 ogni anno | Alpinisti ed escursionisti spesso impreparati
I dati del Soccorso alpino. Il territorio più coinvolto è il Piemonte. Negli ultimi cinque anni cresciuti il turismo montano e gli incidenti.
Tragedia in montagna, la valanga ha travolto due gruppi di alpinisti: tre morti. Si cercano due persone disperse
Montagna: valanga in Alto Adige, morti 3 alpinisti tedeschi, due dispersi - Sono due i gruppi di alpinisti tedeschi coinvolti dalla valanga che si è staccata nella zona dell'Ortles, nei pressi di Cima Vertana, in Alto Adige.