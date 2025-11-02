I morti in montagna sono 466 ogni anno | Alpinisti ed escursionisti spesso impreparati
I dati del Soccorso alpino. Il territorio più coinvolto è il Piemonte. Negli ultimi cinque anni cresciuti il turismo montano e gli incidenti. 🔗 Leggi su Repubblica.it
