i marines usa si esercitano nello sbarco a porto rico

Negli ultimi giorni il Pentagono ha confermato che il Corpo dei Marines statunitense ha condotto esercitazioni di sbarco e infiltrazione a Porto Rico, in un momento di crescente presenza militare americana nei Caraibi e di forti speculazioni su un possibile intervento contro il Venezuela. Il Comando Sud degli Stati Uniti, il SOUTHCOM, ha diffuso un messaggio sui propri canali ufficiali, accompagnato da un video, in cui si vedono mezzi anfibi trasportare truppe, veicoli e attrezzature, con il supporto di elicotteri da assalto impegnati in operazioni simulate di sbarco. L'obiettivo dichiarato è " contrastare il traffico illecito di droga e proteggere la patria ", secondo le direttive della Casa Bianca.

