“Pronti per una risposta rapida “. È quanto scrive su X lo Us Southern Command, postando un video delle esercitazioni di sbarco e infiltrazione del corpo dei Marines a Porto Rico. Il filmato mostra un mezzo anfibio che trasporta truppe, veicoli e attrezzature impegnato in un’operazione supportata da diversi elicotteri dai quali i militari si esercitano negli sbarchi. Operazioni di addestramento annunciate dal Pentagono in un momento caratterizzato dalla crescente presenza militare Usa nei Caraibi e dalle speculazioni su un possibile attacco al Venezuela. “I Marines statunitensi con la 22esima Unità di Spedizione conducono operazioni di addestramento a Porto Rico. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - I Marines Usa si addestrano nei Caraibi in manovre di sbarco: “Siamo pronti per una risposta rapida”. Il video