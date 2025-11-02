I limoni di Amalfi diventano Patrimonio dell’Umanità | arriva il riconoscimento della Fao
Amalfi entra a far parte del programma GIAHS della FAO, con il riconoscimento delle sue limonaie e del sistema agricolo su terrazzamenti come Patrimonio Agricolo dell’Umanità. Il riconoscimento evidenzia l’importanza di un’agricoltura storica e adattata ai pendii ripidi della costa, che combina sostenibilità, biodiversità e conservazione del paesaggio. La città rappresenta l’Italia tra i 28 nuovi sistemi agricoli riconosciuti provenienti da 14 Paesi, portando il totale mondiale dei siti GIAHS a 102. Il premio è stato ritirato dal Sindaco Daniele Milano, accompagnato dal Vicesindaco Matteo Bottone, dalla consigliera con delega all’agricoltura Antonietta Amatruda e da una delegazione dei protagonisti locali del sistema agricolo, insieme a rappresentanti del Centro di Cultura e Storia Amalfitana e del Parco dei Monti Lattari. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
