I giganti di bologna | trekking urbano alla scoperta degli alberi monumentali

Bolognatoday.it | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ci guardano da lontano, li guardiamo e spesso li ignoriamo. Vivono accanto a noi, nelle nostre piazze, nei nostri parchi cittadini. Alcuni di loro hanno storie secolari: sono gli alberi monumentali.Pochi giorni dopo la Festa dell’Albero (21 novembre) faremo un facile trekking-urbano tra le piazze. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Immagine generica

