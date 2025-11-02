i generi musicali spiegati da pelagatti

Prenderà il via domani alle 17 al Polo culturale Le Clarisse, nella ex chiesa dei Bigi in via Vinzaglio, a Grosseto, il ciclo di incontri ’Il lato nascosto della musica’, promosso da Fondazione Grosseto Cultura in collaborazione con l’associazione Archeosofica di Grosseto e con il sostegno del Comune di Grosseto e della Provincia. Il primo appuntamento, dal titolo ’Viaggio nei generi musicali’, avrà come protagonista il pianista e compositore Alessandro Pelagatti, che guiderà il pubblico in un percorso sonoro attraverso ritmi, strumenti e tonalità per scoprire come la musica possa influenzare il nostro stato d’animo e le nostre emozioni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

