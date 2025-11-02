I frutti amari di uno Stato assente
Prima accalcati uno su l’altro nelle fabbriche di trasformazione degli agrumi abbandonate, poi nella baraccopoli dove (tra gli altri) perse la vita anche Becky Moses, infine nella “nuova” tendopoli, allestita . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
News recenti che potrebbero piacerti
Tradimenti, inganni, manipolazione psicologica. «West End Girl» raccoglie i frutti amari della fine del matrimonio di Lily Allen con il suo secondo marito - facebook.com Vai su Facebook