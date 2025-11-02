I Dodgers la fabbrica perfetta del baseball moderno | spendono tanto sviluppano talenti curano l’aspetto umano

Alla fine la spuntano i Dodgers. Non potevano che concludersi all’extra inning le incredibili Mlb World Series 2025 di baseball, chiuse con il trionfo della squadra di Los Angeles abile a imporsi sui Blue Jays di Toronto per 4-5 al termine di un’altra sfida titanica. Si tratta del nono successo della storia per i ragazzi di Dave Roberts, il secondo consecutivo dopo quello dell’anno scorso. Il racconto è di Espn L’addio del re dei Los Angeles Dodgers. Il 5-4 con cui i Los Angeles Dodgers di baseball hanno piegato i Toronto Blue Jays in gara-7, agli extra inning, è molto più di una vittoria: è un atto di successione. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

