I Dodgers la fabbrica perfetta del baseball moderno | spendono tanto sviluppano talenti curano l’aspetto umano
Alla fine la spuntano i Dodgers. Non potevano che concludersi all’extra inning le incredibili Mlb World Series 2025 di baseball, chiuse con il trionfo della squadra di Los Angeles abile a imporsi sui Blue Jays di Toronto per 4-5 al termine di un’altra sfida titanica. Si tratta del nono successo della storia per i ragazzi di Dave Roberts, il secondo consecutivo dopo quello dell’anno scorso. Il racconto è di Espn L’addio del re dei Los Angeles Dodgers. Il 5-4 con cui i Los Angeles Dodgers di baseball hanno piegato i Toronto Blue Jays in gara-7, agli extra inning, è molto più di una vittoria: è un atto di successione. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
Argomenti simili trattati di recente
Mlb, World Series: Dodgers campioni dopo gara 7 - Gara 7 vinta dai Dodgers 5 a 4 agli extra inning, rimontando e lottando, grazie al fuoricampo di Will Smith che li ha portati per la prima volta in vantaggio nell'undicesima ripresa. Da sport.sky.it
La partita perfetta di baseball si ‘gioca’ a teatro - La compagnia teatrale 'I posti in piedi' porta sul palco la storia di un lanciatore determinato a raggiungere la partita perfetta nel baseball professionistico americano, con la regia di Andrea ... Secondo ilrestodelcarlino.it