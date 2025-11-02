I dieci grandi piatti di Carlo Cracco raccontati in un libro
Nel nuovo volume Cracco in Galleria, magnificamente illustrato, la storia del locale più iconico di Milano, del luogo storico che lo ospita e tante ricette. Ve ne raccontiamo dieci. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
Scopri altri approfondimenti
Dopo dieci anni, Castelloween continua a stupire grandi e bambini! In tantissimi oggi hanno scelto di trascorrere Halloween in Corso Castel San Giorgio, grazie alla proposta di qualità offerta da tutti coloro che, in questi dieci anni, hanno saputo rinnovarsi, cre Vai su Facebook