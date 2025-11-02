I dazi e la pancia degli Usa

Trump con i dazi non parla al mondo, ai mercati o ai leader stranieri. Parla all'America profonda. Alla pancia degli Stati Uniti. Alla sua. Dall'inizio della nuova guerra commerciale, Wall Street è prima crollata, poi ha segnato nuovi record. Il mondo, prima scioccato, si è poi assestato: mercati trasformati in montagne russe, alla fine sempre chiusi con il segno positivo. Anche nell'economia Trump conosce una sola regola: esagerare, minacciare, far saltare il tavolo e poi negoziare per raggiungere un accordo. Lo sta facendo, un Paese dopo l'altro, fino alla Cina: negoziati bilaterali dove sul tavolo non finiscono solo tariffe, ma anche promesse di investimenti e accordi settoriali. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - I dazi e la pancia degli Usa

