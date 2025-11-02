I Custodi Silenziosi del Mare | Gli Uomini e le Donne delle Sale Operative della Guardia Costiera

di Paolo Fedele * Ci sono luci che non si spengono mai. Dietro quelle luci, nelle sale operative della Guardia Costiera, ci sono volti stanchi ma determinati, mani che non tremano anche dopo ore di turno, occhi che scrutano monitor e ascoltano voci lontane in radio. Sono i turnisti delle sale operative, i custodi silenziosi del mare, coloro che vegliano quando il mondo dorme. Sono i primi a rispondere all’emergenza, le prime voci che un pescatore, un diportista o un comandante di nave ascoltano nel momento del pericolo. Da quelle sale parte la catena del soccorso, da quei militari nasce ogni intervento che salva vite, tutela l’ambiente marino, protegge le nostre coste. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

