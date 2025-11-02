I Custodi Silenziosi del Mare | Gli Uomini e le Donne delle Sale Operative della Guardia Costiera
di Paolo Fedele * Ci sono luci che non si spengono mai. Dietro quelle luci, nelle sale operative della Guardia Costiera, ci sono volti stanchi ma determinati, mani che non tremano anche dopo ore di turno, occhi che scrutano monitor e ascoltano voci lontane in radio. Sono i turnisti delle sale operative, i custodi silenziosi del mare, coloro che vegliano quando il mondo dorme. Sono i primi a rispondere all’emergenza, le prime voci che un pescatore, un diportista o un comandante di nave ascoltano nel momento del pericolo. Da quelle sale parte la catena del soccorso, da quei militari nasce ogni intervento che salva vite, tutela l’ambiente marino, protegge le nostre coste. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Buongiorno, Custodi della Luce Oggi celebriamo Tutti i Santi: non solo quelli sugli altari, ma anche i santi silenziosi, quelli che ogni giorno scelgono l’amore, il perdono, la gentilezza. La santità non è per pochi: è per tutti. Non è perfezione, ma un cuore che s - facebook.com Vai su Facebook
enpa.org/colonizziamo-p… - Promosso dalla Delega Ambiente della Città Metropolitana di Roma Capitale, “ColonizziAMO” è un invito a scoprire, conoscere e prendersi cura del mondo dei gatti liberi, custodi silenziosi della storia e dell’anima più autentica del - X Vai su X
Concluso il progetto 'Montecorice. Custodi del mare' - Custodi del mare', il contenitore di eventi ed incontri promosso dal Comune di Montecorice, diretto dalla Cyclopes srl e finanziato dalla Regione Campania ... Segnala ansa.it
'Montecorice Custodi del mare' per valorizzare pesca sostenibile - Si terrà sabato 9 agosto alle ore 17:30 presso piazzetta di via del Mare a Baia Arena, Montecorice (SA) la conferenza stampa di presentazione di 'Montecorice. Secondo ansa.it
“Custodi del mare”, a Montecorice protagonista lo chef Mirko Balzano con uno show-cooking - Balzano, nominato miglior chef emergente del Sud dal Touring Club nel 2013, ha lavorato al fianco di maestri della gastronomia italiana come Marianna Vitale e Alfio Ghezzi. Lo riporta ilmattino.it