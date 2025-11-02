I controlli della polizia nei parchi di Milano a cavallo e con un' auto elettrica

Controlli della polizia di Stato nei parchi di Milano. Nella giornata di sabato 1 novembre il personale della questura ha effettuato dei servizi di controllo del territorio all’interno dei parchi di zona San Siro, Parco di Trenno e Parco Montestella. I poliziotti hanno pattugliato le aree verdi. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Scopri altri approfondimenti

I CONTROLLI DELLA POLIZIA LOCALE PER HALLOWEEN Non solo zucche, dolcetti e maschere: la notte del 31 ottobre è stata momento di intensi controlli da parte della polizia locale Alto Garda e Ledro. Sei agenti e tre veicoli sono stati impegnati fino alle - facebook.com Vai su Facebook

#PLTerredargine Questa mattina siamo impegnati in controlli mirati di polizia stradale, sia su strada sia con l’ausilio di varchi e strumenti in dotazione. Riguarderanno il rispetto delle norme di comportamento, titoli di guida e documentazione. #PLfacciamo #sic - X Vai su X

Sicurezza e Controlli Straordinari a Milano per Halloween: Tutto Quello che Devi Sapere - Controlli Straordinari a Milano: Garantire la Sicurezza Durante Halloween 2023 Siamo impegnati a garantire la massima sicurezza per tutti i cittadini e i visitatori di Milano durante le celebrazioni d ... Si legge su notizie.it

Controlli della polizia locale a Milano, 4 arresti e 4 sgomberi - E' di quattro arresti per spaccio, quattro sgomberi in cantine usate come bivacchi, sei denunce e sette auto sequestrate il bilancio dei controlli eseguiti ieri dalla polizia locale di Milano con 134 ... msn.com scrive

Controlli nella zona di Milano Rogoredo, arresti e denunce - Controlli straordinari nella zona di Rogoredo, a Milano. Segnala msn.com