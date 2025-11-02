I controlli della polizia nei parchi di Milano a cavallo e con un' auto elettrica

Milanotoday.it | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Controlli della polizia di Stato nei parchi di Milano. Nella giornata di sabato 1 novembre il personale della questura ha effettuato dei servizi di controllo del territorio all’interno dei parchi di zona San Siro, Parco di Trenno e Parco Montestella. I poliziotti hanno pattugliato le aree verdi. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

