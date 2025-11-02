I concerti della Città di Scandicci - autunno 2025
LXIX STAGIONE DEI CONCERTI DELLA CITTA’ DI SCANDICCI – AUTUNNO 2025 Sala Consiliare “Orazio Barbieri” del Comune di Scandicci Il 26 ottobre inizia la nuova stagione dei Concerti della Città di Scandicci – Autunno 2025, nell’ambito della Rassegna Opencitywinter 2025 organizzata dal Comune di. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
