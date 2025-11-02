I cartoni per le bevande vanno nella carta | parte a Verona la campagna per promuoverne il riciclo
Parte il 3 novembre a Verona una nuova campagna informativa sui cartoni per bevande con l’obiettivo di promuoverne il corretto conferimento con la carta e aumentarne il riciclo. L’iniziativa nasce in concomitanza con l’avvio di Selecta, impianto industriale dotato di selettore ottico per la. 🔗 Leggi su Veronasera.it
