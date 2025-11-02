I carabinieri commemorano i militari caduti in guerra e nell' adempimento del dovere

Oggi 2 novembre 2025, in occasione della Commemorazione dei defunti l’Arma dei Carabinieri ricorda tutti i militari Caduti in guerra e quelli deceduti nel dopoguerra nelladempimento del dovere, nonché tutti i Carabinieri defunti.Deposta una corona d'alloroNell’occorrenza, presso la sede del. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

Immagine generica

