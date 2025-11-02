I carabinieri commemorano i militari caduti in guerra e nell' adempimento del dovere
Oggi 2 novembre 2025, in occasione della Commemorazione dei defunti l’Arma dei Carabinieri ricorda tutti i militari Caduti in guerra e quelli deceduti nel dopoguerra nell’adempimento del dovere, nonché tutti i Carabinieri defunti.Deposta una corona d'alloroNell’occorrenza, presso la sede del. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
Approfondisci con queste news
COMUNE DI CALCINATE Le Associazioni degli Alpini, Bersaglieri, Carabinieri e Granatieri di Sardegna commemorano il IV Novembre – Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate Sabato 1 Novembre 2025 Area Feste – Calcinate (BG) - facebook.com Vai su Facebook
Catanzaro, i carabinieri rendono onore ai militari caduti in servizio - CATANZARO Questa mattina, a Catanzaro, nel giorno della ricorrenza della commemorazione dei defunti, si è tenuta la cerimonia di deposizione di una corona d’alloro al monumento ai Caduti, ubicato all’ ... corrieredellacalabria.it scrive
I carabinieri in servizio e in congedo commemorano i caduti dell'Arma - Questa mattina, al Cimitero Comunale di Rieti, si è svolta la tradizionale cerimonia di deposizione di una corona d’alloro al ... Lo riporta msn.com
La Calabria ricorda i Carabinieri caduti a 48 anni dalla tragedia di Monte Covello - Tra le vittime anche ik pilota della Base Elicotteri di Vibo Valentia. Si legge su zoom24.it