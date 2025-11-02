i cantieri di solitudine del quartetto prometeo

Il Festival Aperto - alle 18, nella Sala Verdi del Teatro Ariosto - presenta la prima assoluta del concerto " Cantieri di solitudine ": commissionato al compositore Emanuele Casale ed eseguito dal Quartetto Prometeo. Un concerto definito ‘sociale’, che affronta l’individualismo e le sue conseguenze sulla società contemporanea con gli strumenti dell’arte e dell’ironia. "Cantieri di solitudine" è diviso in sei movimenti che costituiscono una narrazione sonora, una proposta artistica originale che tocca le fragilità di questo tempo, offrendo sia una riflessione sia una liberazione emotiva sul tema della solitudine. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

