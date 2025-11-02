I Cantieri di solitudine del Quartetto Prometeo
Il Festival Aperto - alle 18, nella Sala Verdi del Teatro Ariosto - presenta la prima assoluta del concerto " Cantieri di solitudine ": commissionato al compositore Emanuele Casale ed eseguito dal Quartetto Prometeo. Un concerto definito ‘sociale’, che affronta l’individualismo e le sue conseguenze sulla società contemporanea con gli strumenti dell’arte e dell’ironia. "Cantieri di solitudine" è diviso in sei movimenti che costituiscono una narrazione sonora, una proposta artistica originale che tocca le fragilità di questo tempo, offrendo sia una riflessione sia una liberazione emotiva sul tema della solitudine. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Argomenti simili trattati di recente
Prima a Reggio Emilia del quartetto Cantieri di solitudine. Composto da Emanuele Casale per il Festival Aperto #ANSA Vai su Facebook
Prima a Reggio Emilia del quartetto Cantieri di solitudine. Composto da Emanuele Casale per il Festival Aperto #ANSA - X Vai su X
Prima a Reggio Emilia del quartetto Cantieri di solitudine - Un concerto definito "sociale" che affronta l'individualismo e le sue conseguenze sulla società contemporanea con gli strumenti dell'arte e dell'ironia: si chiama "Can ... Come scrive msn.com
Festival Aperto: prima assoluta in Sala Verdi del concerto “Cantieri di solitudine” - Il Festival Aperto presenta, domenica 2 novembre alle ore 18 nella Sala Verdi del Teatro Ariosto di Reggio, il concerto “Cantieri di solitudine”, com ... Come scrive reggionline.com
Il Quartetto Prometeo in concerto al teatro Petruzzelli - Il quartetto Prometeo, composto da Mirei Yamada (violino), Aldo Campagnari (violino), Danusha Waskiewicz (viola), e Francesco Dillon (violoncello), sarà in concerto domani, martedì 7 ottobre, alle ... ansa.it scrive