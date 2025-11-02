I calciatori vogliono giocare meno non guadagnare meno Il sindacato contro il tetto di spesa in Premier League
Il sindacato dei calciatori della Premier League (Pfa) sul piede di guerra. Se i club di Premier League decideranno di introdurre un nuovo tetto di spesa i giocatori, allora potrebbero essere intraprese azioni di protesta. Il sistema proposto, chiamato “anchoring”, sarà messo ai voti il 21 novembre e prevede che le squadre più forti siano limitate a spendere fino a cinque volte l’importo che il club ultimo in classifica riceve in diritti televisivi e premi, per trasferimenti, stipendi e commissioni agli agenti. Ne scrive il Times Il tetto salariale in Premier. L’associazione dei calciatori ha espresso forti dubbi su qualsiasi misura che possa essere interpretata come un limite salariale. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
Leggi anche questi approfondimenti
Cronache di spogliatoio. . I giovani d’oggi non sognano più di fare i calciatori, ma vogliono entrare nel mondo della musica attirati da status e soldi. Ma al di là dell’apparenza, non è tutto così semplice: il rap e la musica non perdonano. Ti tagliano fuori al mini - facebook.com Vai su Facebook
ARSENAL - Merino: "Troppe partite, così il calcio diventa meno piacevole da guardare” - Il centrocampista dell’Arsenal, Mikel Merino, ha parlato a La media inglesa, soffermandosi sui tanti impegni dei calciatori: “Il numero di partite sta diventando eccessivo. Da napolimagazine.com
Napoli, Conte: "Il PSV fa calcio particolare. McTominay? Deciderà lui se giocare o no" - Alla vigilia del match di Champions League contro il PSV, l'allenatore del Napoli Antonio Conte interverrà in conferenza stampa direttamente. Scrive tuttomercatoweb.com
Gozzi: “Il calcio italiano ha perdite spaventose, serve cambiare o rischia di esplodere” - Il presidente dell’Entella: “Persi 5 miliardi in 5 anni fra Serie A e B, 100 club di professionisti sono troppi. Come scrive ilsecoloxix.it