I calciatori vogliono giocare meno non guadagnare meno Il sindacato contro il tetto di spesa in Premier League

Ilnapolista.it | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il sindacato dei calciatori della Premier League (Pfa) sul piede di guerra.  Se i club di Premier League decideranno di introdurre un nuovo tetto di spesa i giocatori, allora potrebbero essere intraprese azioni di protesta. Il sistema proposto, chiamato “anchoring”, sarà messo ai voti il 21 novembre e prevede che le squadre più forti siano limitate a spendere fino a cinque volte l’importo che il club ultimo in classifica riceve in diritti televisivi e premi, per trasferimenti, stipendi e commissioni agli agenti. Ne scrive il Times Il tetto salariale in Premier. L’associazione dei calciatori ha espresso forti dubbi su qualsiasi misura che possa essere interpretata come un limite salariale. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

i calciatori vogliono giocare meno non guadagnare meno il sindacato contro il tetto di spesa in premier league

© Ilnapolista.it - I calciatori vogliono giocare meno, non guadagnare meno. Il sindacato contro il tetto di spesa in Premier League

Leggi anche questi approfondimenti

calciatori vogliono giocare menoARSENAL - Merino: "Troppe partite, così il calcio diventa meno piacevole da guardare” - Il centrocampista dell’Arsenal, Mikel Merino, ha parlato a La media inglesa, soffermandosi sui tanti impegni dei calciatori: “Il numero di partite sta diventando eccessivo. Da napolimagazine.com

calciatori vogliono giocare menoNapoli, Conte: "Il PSV fa calcio particolare. McTominay? Deciderà lui se giocare o no" - Alla vigilia del match di Champions League contro il PSV, l'allenatore del Napoli Antonio Conte interverrà in conferenza stampa direttamente. Scrive tuttomercatoweb.com

calciatori vogliono giocare menoGozzi: “Il calcio italiano ha perdite spaventose, serve cambiare o rischia di esplodere” - Il presidente dell’Entella: “Persi 5 miliardi in 5 anni fra Serie A e B, 100 club di professionisti sono troppi. Come scrive ilsecoloxix.it

Cerca Video su questo argomento: Calciatori Vogliono Giocare Meno