Il sindacato dei calciatori della Premier League (Pfa) sul piede di guerra. Se i club di Premier League decideranno di introdurre un nuovo tetto di spesa i giocatori, allora potrebbero essere intraprese azioni di protesta. Il sistema proposto, chiamato “anchoring”, sarà messo ai voti il 21 novembre e prevede che le squadre più forti siano limitate a spendere fino a cinque volte l’importo che il club ultimo in classifica riceve in diritti televisivi e premi, per trasferimenti, stipendi e commissioni agli agenti. Ne scrive il Times Il tetto salariale in Premier. L’associazione dei calciatori ha espresso forti dubbi su qualsiasi misura che possa essere interpretata come un limite salariale. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - I calciatori vogliono giocare meno, non guadagnare meno. Il sindacato contro il tetto di spesa in Premier League