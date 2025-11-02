I batteri intestinali possono influenzare la salute mentale dei bambini | l'ipotesi in un nuovo studio

La salute mentale dei bambini e la loro capacità di relozaione delle emozioni potrebbe dipendere anche dai batteri intestinali. A dirlo è una ricerca dell’UCLA Health che ha individuato un legame tra la presenza di specifiche popolazioni batteriche nei primi anni di vita e un maggior rischio di ansia e depressione in età scolare. Il microbioma sembrerebbe influenzare lo sviluppo delle reti cerebrali che regolano le emozioni, aprendo nuove prospettive di prevenzione basate su dieta e probiotici. 🔗 Leggi su Fanpage.it

