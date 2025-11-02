I 15 minuti di sangue le urla gli aggressori | cosa sappiamo dell' accoltellamento sul treno

Sono undici le persone ferite nel sanguinoso accoltellamento avvenuto ieri sera a bordo di un treno ad alta velocità partito da Doncaster e diretto a King’s Cross a Londra. In base alle prime informazioni a disposizione, due persone hanno aggredito i passeggeri con delle lame, provocando il panico tra i presenti e ferendo numerosi viaggiatori. L’allarme è stato lanciato alle 19.42, mentre il convoglio attraversava il Cambridgeshire. Secondo le testimonianze, alcuni passeggeri hanno iniziato a correre lungo le carrozze gridando: "Fuggite, fuggite – sono armati di coltelli". Come riportato dal Telegraph, qualcuno ha pensato a uno scherzo di Halloween, ma la natura del pericolo è diventata subito chiara dopo aver visto i vestiti pieni di sangue delle persone in fuga. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

