Husqvarna Vitpilen 801 e Svartpilen 801 | prestazioni stile e comfort a confronto

Due naked dalla personalità distinta e dal Dna comune, capaci di combinare eleganza, concretezza e divertimento. Le abbiamo messe alla prova in città e tra le colline, per scoprire se le differenze tra loro sono solo di carattere estetico o riguardano anche le emozioni. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Husqvarna Vitpilen 801 e Svartpilen 801: prestazioni, stile e comfort a confronto

