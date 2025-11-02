Leggi le notizie dell'Ultima OraLa notizia che stai cercando non è aggiornata o non è più raggiungibile!
Andrea, seppur non sia più principe, potrebbe ancora diventare re vanityfair.it
“Divieto di fumo a chi è nato dopo il 2007”: arriva la legge shock cityrumors.it
Traffico Roma del 02-11-2025 ore 20:30 romadailynews.it
Infortunio Kelly: cosa trapela dalla Continassa a due giorni dallo Sporting. Le novità sulle condizioni ... juventusnews24.com
Hamas consegna tre corpi recuperati nella zona dell'Idf: ci sarebbe anche l’ufficiale Hamami ucciso il 7 ... gazzettadelsud.it
Serie A, Milan-Roma 0-0: la partita di ‘San Siro’ in diretta | LIVE News pianetamilan.it
La pimpante maestrina dalle battutine loffie
Da 20 anni al fianco di Fazio a «Che tempo che fa», la sua comicità è spesso stantia e banale, eppu... ► laverita.info
Furto a Battipaglia: svaligiata la cassa automatica del parcheggio, si indaga
Ladri scatenati, la scorsa notte, nel parcheggio alle spalle della stazione ferroviaria di Battipa... ► salernotoday.it
Addio a Giovanni Galeone, l’anarchico gentile del calcio
C’è una malinconia antica nel calcio, quella che si posa sulle tribune vuote e sugli spogliatoi di... ► avellinotoday.it
La vittoria “meritata” del Newcastle “era arrivata da molto tempo” per il West Ham
2025-11-02 19:30:00 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di paro... ► justcalcio.com
Graziani sicuro: «Quel giocatore della Juve è sempre criticato ma è il più importante della squadra». Lo ha difesa a spada tratta
di Redazione JuventusNews24Graziani sicuro: «Quel giocatore della Juve è sempre criticato ma è il pi... ► juventusnews24.com
Scontri tra tifosi di basket durante la partita Reale Mutua Torino Unieuro Forlì: la polizia interviene e identifica un uomo
Momenti di forte tensione durante la partita di basket di serie A2 disputata a Torino il 2 novembr... ► torinotoday.it
LIVE Milan Roma 1 0: gol di Pavlovic
Dopo il successo per 2-1 contro il Parma all’Olimpico, la Roma è pronta a scendere in campo contro ... ► sololaroma.it
Pronostico Sunderland Everton: si arresta la striscia vincente
Sunderland-Everton è una partita della decima giornata di Premier League e si gioca lunedì alle 21:... ► ilveggente.it
Venezuela Marines, il braccio di ferro cresce: nuovo strike USA in mare, Iwo Jima più vicina e gelo con Trinidad e Tobago
La linea di frattura tra Caracas e le forze statunitensi si fa più netta. Nelle ultime ore il Penta... ► sbircialanotizia.it
DIRETTA Serie A, Milan Roma 0 0: giallorossi che premono LIVE
Calciomercato.it vi offre il match del ‘Meazza’ tra i rossoneri di Allegri e i giallorossi di Gaspe... ► calciomercato.it
Sparisce con una lettera di addio, ma viene ritrovata: la storia di Yifat Tomer Yerushalmi, la procuratrice dell’Idf responsabile della diffusione del video di abusi su detenuti palestinesi
Dopo ore di ricerche a Tel Aviv, l’ex avvocata militare generale israeliana, la maggiore generale ... ► open.online
Vite spezzate “per errore”. Colpiti e uccisi a 16 e 18 anni. Ma non erano loro i bersagli
Napoli, 2 novembre 2025 – È la notte dei morti innocenti a Boscoreale, in provincia di Napoli, e a ... ► quotidiano.net
Uomini e Donne, Francesca Sorrentino torna con Manuel Maura: la reazione di Gianmarco Meo
Francesca Sorrentino e Manuel Maura fanno ancora discutere e hanno scatenato la reazione di Gianmar... ► anticipazionitv.it
Milano ritrova LeDay e Nebo, dominata Reggio Emilia: highlights
Reggio Emilia-Milano finisce 61-93: gli highlights della sfida del quinto turno della Serie A di bas... ► video.gazzetta.it
LIVE Italia Messico, 0 0, Mondiali di calcio femminile U17 in DIRETTA: si riparte con il secondo tempo
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Fine primo tempo. A tra poco con l’inizio della seconda... ► oasport.it
City Bournemouth finisce 3 a 1: Haaland segna partendo da dietro la linea di centrocampo – VIDEO
Erling Haaland si conferma un autentico predatore d’area anche fuori dalla zona gol. Nella vittoria... ► ilnapolista.it
WTA Finals 2025, la classifica del girone di Jasmine Paolini. L’azzurra deve inseguire
Avvio in salita per Jasmine Paolini nel round robin del torneo di singolare delle WTA Finals 2025, ... ► oasport.it
Akanji entusiasta dopo Verona Inter: «Che finale! Emozioni pure» – FOTO
di Giuseppe ColicchiaAkanji entusiasta dopo Verona Inter: «Che finale! Emozioni pure». Il messaggio ... ► internews24.com
Tare prima di Milan Roma: «Dobbiamo vincere per raggiungere il gruppo di testa! Leao ci ha fatto una promessa»
di Redazione Inter News 24Il direttore sportivo del Milan, Igli Tare, si è espresso così prima del m... ► internews24.com
Tiziano Ferro debutta in testa con l’album Sono un grande e si racconta a RaiRadio2
Tiziano Ferro a Radio2 alle dieci della sera parla della paternità, di Sanremo e dell’album Sono un... ► spettacolo.eu
Tra passato e futuro, alla scoperta dell'ex Eridania: visita alla foresta urbana e alla ciminiera
Dopo il primo evento di apertura dell’Ex Eridania, svoltosi domenica 5 ottobre, il Comune di Forlì... ► forlitoday.it
Annuncio straziante, è morto: addio ad una vera leggenda della big
Un giocatore campione con il suo team nella coppa nazionale più ambita è scomparso: i tifosi e la s... ► glieroidelcalcio.com
Risultati Serie A 2025/26 LIVE: luci a San Siro per lo scontro diretto Milan Roma
di Redazione JuventusNews24Risultati Serie A 2025/26 LIVE: gli aggiornamenti sui match del campionat... ► juventusnews24.com
Si lancia verso le auto in corsa, salvato da un giovane poliziotto 'eroe'
Quando lo ha visto lanciarsi verso le auto in corsa non ci ha pensato due volte. Si è lanciato ver... ► casertanews.it
Ci sono Kate Middleton e la regina Camilla dietro la decisione di Re Carlo di togliere i titoli al fratello Andrea
Dietro la decisione di re Carlo di rimuovere titoli e residenza ad Andrea, il peso silenzioso delle ... ► vanityfair.it
Conte: “Più sicurezza nelle città e arginare l’accesso alle armi”
ROMA – “Sono scioccato e molto addolorato per gli episodi di queste ore, che ci impongono di agire ... ► lopinionista.it
Ricovero attrezzi trasformato in "rifugio" di bici rubate
Rinvenuto un box con biciclette elettriche di valore, probabile provento di furto. I carabinieri d... ► padovaoggi.it
La notte nel cuore, le anticipazioni di domenica 2 novembre: Melek va a vivere con Cihan e i Sansalan
Nella nuova puntata de La notte nel cuore, Melek sembra finalmente aver trovato maggiore stabilità, ... ► movieplayer.it
Musetti, Auger Aliassime rinuncia a Metz e le Atp Finals tornano possibili. Ecco come
(Adnkronos) – Lorenzo Musetti sorride dopo il successo di Jannik Sinner nel Masters 1000 di Parigi. ... ► periodicodaily.com
Basket Unieuro, terzo successo di fila. Gaspardo e Harper mattatori
Forlì, 2 novembre 2025 – Terzo successo di fila per la Pallacanestro 2.015, che viola il parquet di... ► ilrestodelcarlino.it
Calcio, classifica Serie A: Bologna quarto in classifica
Roma, 2 nov. (askanews) – Questi i risultati e la classifica di serie A dopo Parma-Bologna 1-3 ... ► ildenaro.it
Analisi del Mercato della Moda Italiana: Tendenze Attuali e Previsioni Future
Esplora le sfide e le opportunità del mercato della moda italiana nell'attuale contesto globale. Le... ► donnemagazine.it
Mister Torrisi: "La Reggina ha fatto troppo poco per vincere"
La Reggina ha incassato contro l’Igea Virtus un’altra amara sconfitta, che riduce ulteriormente le... ► reggiotoday.it
“Divieto di fumo a chi è nato dopo il 2007”: arriva la legge shock
Una legge che ha sorpreso tutti e che crea un incredibile precedente: tutti i ragazzi nati dopo il ... ► cityrumors.it
Parma Bologna, le pagelle: Castro micidiale in area, 8. Ordoñez con l'incubo Odgaard, 4
Per i rossoblù, voto molto alto anche per Miranda. Bernabè il migliore per i padroni di casa, tradit... ► gazzetta.it
Cos’è il federalismo pragmatico di cui parla Draghi e perché è la svolta necessaria
Immaginiamo per un attimo un’Europa che non procede più alla velocità di una bicicletta, ma con la ... ► thesocialpost.it
Tess Masazza: «Mia madre se n’è andata in mezz’ora, e io sono caduta in depressione. Oggi sto imparando a non sentirmi in colpa per non essere felice»
La perdita, il buio, la cura. E poi la risalita, lenta ma vera. Dopo anni di comicità e leggerezza, ... ► vanityfair.it
Head Case Designs Licenza Ufficiale Inter Milan metà Grafici Custodia Portafoglio in Pelle Compatibile con Apple iPad 10.2 2019/2020/2021 – idea regalo milan
Si avvicina un compleanno e siete alla ricerca di una idea regalo milan? Dai subito un’occhiata a q... ► justcalcio.com
Rissa tra Sinti al campo di Dorno a colpi di martello: tre feriti in ospedale
Dorno (Pavia), 2 novembre 2025 – Non ci sono stati spari, ma nella rissa sarebbe stato usato come a... ► ilgiorno.it
LIVE Italia Messico, 0 0, Mondiali di calcio femminile U17 in DIRETTA: azzurrine più pericolose nel secondo tempo, ma risultato ancora bloccato
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 70? Secondo cambio per il Messico. Esce Sanchez per Avila... ► oasport.it
Le pagelle di Livorno Forlì, impresa al Picchi da tre punti: squadra da 8, sognare qualcosa di più non costa niente
Vittoria pesantissima quella che il Forlì raccoglie in casa del Livorno. I galletti espugnano l'Ar... ► forlitoday.it
Olanda: Salvini, 'non dimentichiamo assassinio Theo van Gogh'
Roma, 2 nov. (Adnkronos) - "Oggi, ventuno anni fa, Theo van Gogh veniva assassinato da un estremista... ► iltempo.it
Presunti crimini di guerra, arrestati in Ucraina oltre 650 sospettati: sarebbero legati ai paramilitari russi della Wagner
Ci sono anche cittadini ucraini, accusati di alto tradimento, e moldavi, tra le centinaia di sospet... ► notizie.com
Fedriga: “Galeone ha lasciato un segno nello sport, il Friuli lo ricorda con affetto”
TRIESTE – “Giovanni Galeone ha lasciato un segno nello sport e il Friuli Venezia Giulia lo ricorda ... ► lopinionista.it
“Sarà la sua difficoltà per il resto della sua vita”
2025-11-02 20:16:00 Non si sprecano commenti e polemiche in questi minuti sui social a proposito de... ► justcalcio.com
Il Bologna (e la pioggia) si abbattono sul Parma: crociati sconfitti nel derby
Quello che si è abbattuto sul Parma è stato un autentico nubifragio. Che va oltre il 3-1 subito pe... ► parmatoday.it
LIVE Milan Roma 1 0: finisce il primo tempo, giallorossi spreconi
Dopo il successo per 2-1 contro il Parma all’Olimpico, la Roma è pronta a scendere in campo contro ... ► sololaroma.it
Hamas consegna tre corpi recuperati nella zona dell'Idf: ci sarebbe anche l’ufficiale Hamami ucciso il 7 ottobre
Nella calma tesissima della Striscia di Gaza, Hamas ha consegnato tre cadaveri di ostaggi israeliani... ► gazzettadelsud.it
La Via Emilia è rossoblù: sotto al diluvio, battuto il Parma in rimonta per 3 1
Colpiti a freddo dall’unghiata in mischia di Bernabé, i felsinei reagiscono d’orgoglio e ribaltano... ► bolognatoday.it
Cani antidroga a scuola: scoperto studente con l'hashish
Proseguono serrati i controlli dei carabinieri in tutti gli istituti scolastici della provincia di... ► padovaoggi.it
Ultimissime Juve LIVE: Yildiz fa sorridere Spalletti, pessimismo per Kelly. Women ok, ma che fatica!
di Redazione JuventusNews24Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ult... ► juventusnews24.com
Premier Padel, "Chingalan" faraoni a New Giza: è il 7° titolo stagionale
Nel P2 egiziano, Chingotto-Galan piegano Paquito e Sanz in finale e avvicinano Coello-Tapia nel rank... ► gazzetta.it
Genta: “Se si va a questa andatura davanti il Milan sta li senza dubbio”
Il noto conduttore televisivo e radiofonico trasmissione Tutti convocati, Carlo Genta, ha voluto ris... ► pianetamilan.it
Juventus, Vlahovic da esubero a leader
Dusan Vlahovic, il bomber che non molla: da criticato a leader, la Juventus ha ritrovato il suo nov... ► ilprimatonazionale.i
Serie A, Milan Roma 0 0: giallorossi pericolosi | LIVE News
Alle ore 20:45 allo stadio 'San Siro' c'è Milan-Roma, decima giornata della Serie A 2025-2026: il LI... ► pianetamilan.it
Andrea, seppur non sia più principe, potrebbe ancora diventare re
Sembra un controsenso, eppure il fratello di Re Carlo resta ottavo nella linea di successione: potre... ► vanityfair.it
DIRETTA Serie A, Milan Roma 0 0: si parte LIVE
Calciomercato.it vi offre il match del ‘Meazza’ tra i rossoneri di Allegri e i giallorossi di Gaspe... ► calciomercato.it
Un bimbo gli fa i complimenti: il gesto di Sinner scalda il cuore
Dopo la vittoria nella finale del Masters 1000 di Parigi-Bercy, sui social ha iniziato a circolare q... ► video.gazzetta.it
Pallanuoto, Brescia passa di misura a Savona ed aggancia la Pro Recco in vetta alla Serie A1
Il posticipo della sesta giornata della regular season della Serie A1 2025-2026 di pallanuoto masch... ► oasport.it
Terranova apre uno store a Le Cotoniere, quasi pronta intanto l'area food
Quasi completata l'area food de Le Cotoniere di Fratte. Intanto, nell'area dello shopping, spunta ... ► salernotoday.it
Box Office USA | Regretting You vince un weekend senza emozioni
Il dramma romantico Regretting You ha vinto uno dei peggiori Box Office USA di sempre per quanto ri... ► universalmovies.it
Sinner conquista Parigi e torna numero 1: battuto Auger Aliassime in finale
Jannik Sinner ha vinto il Masters 1000 di Parigi battendo il canadese Felix Auger-Aliassime 6-3, 7-... ► ilfogliettone.it