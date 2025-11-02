Domani al Teatro alla Scala ultimo appuntamento di Stagione per la Filarmonica, protagonista Manfred Honeck, al pianoforte Benjamin Grosvenor, ore 20. Il concerto sarà trasmesso in diretta radiofonica su Rai Radio 3. Gran ritorno al Piermarini di Manfred Honeck che per l’occasione sceglie un programma raffinato che riunisce tre anniversari: nel duecentesimo anno dalla nascita di Johann Strauss la Filarmonica esegue l’ouverture della sua opera più famosa, "Die Fledermaus"; sono cinquanta gli anni che ci separano dalla morte di Dmitrij Šostakovic, omaggiato con la "Sinfonia n. 10". Il pianista britannico Benjamin Grosvenor è solista nel "Concerto per pianoforte in sol maggiore" di Maurice Ravel, del quale ricorre il centocinquantesimo anniversario della nascita. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Honeck torna alla Scala. Un omaggio ai grandi