Hojlund non s?accende senza De Bruyne
Due rigori parati in due partite, un ragazzone di due metri è diventato l?asso del Napoli. Una prodezza di Milinkovic Savic aveva evitato il gol del Lecce martedì e. 🔗 Leggi su Ilmattino.it
Scopri altri approfondimenti
"È FINITA SE CRITICHIAMO DE BRUYNE" ? Ai microfoni della Gazzetta dello Sport, l'ex leggenda azzurra ha commentato così il momento della squadra di Antonio Conte Per Careca, serve tempo sia a De Bruyne che a Hojlund per integrarsi, ma è impos - facebook.com Vai su Facebook
Vittoria sofferta ma meritata di @sscnapoli che affianca la @Roma al 1°posto. @GenoaCFC avanti nel 1° tempo ma nel 2° la squadra di #Conte domina pur perdendo per infortunio #Lobotka e #Politano. #Anguissa sale in cattedra, #KDB accende la luce e #H - X Vai su X
Torna Hojlund, ma in un altro Napoli: senza De Bruyne è cambiato il modulo - 3, diventato l’abito tattico abituale dopo l’infortunio di Kevin De Bruyne. tuttonapoli.net scrive
Hojlund e la regola del gol: se non segna lui vanno in rete solo i centrocampisti - Domani tornerà titolare al centro del tridente dopo quattro partite, poi la grande notte di Champions: Conte ha di nuovo l'uomo in più ... Scrive msn.com
PAGELLE E TABELLINO FIORENTINA-NAPOLI 1-3: Hojlund l’incubo di Pongracic, De Bruyne fa il professore - Napoli: grande vittoria degli azzurri trascinati da Hojlund e De Bruyne Partita senza storia. Si legge su calciomercato.it