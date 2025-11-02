Hojlund non s?accende senza De Bruyne

Ilmattino.it | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Due rigori parati in due partite, un ragazzone di due metri è diventato l?asso del Napoli. Una prodezza di Milinkovic Savic aveva evitato il gol del Lecce martedì e. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

hojlund non saccende senza de bruyne

© Ilmattino.it - Hojlund non s?accende senza De Bruyne

Scopri altri approfondimenti

hojlund saccende senza deTorna Hojlund, ma in un altro Napoli: senza De Bruyne è cambiato il modulo - 3, diventato l’abito tattico abituale dopo l’infortunio di Kevin De Bruyne. tuttonapoli.net scrive

hojlund saccende senza deHojlund e la regola del gol: se non segna lui vanno in rete solo i centrocampisti - Domani tornerà titolare al centro del tridente dopo quattro partite, poi la grande notte di Champions: Conte ha di nuovo l'uomo in più ... Scrive msn.com

PAGELLE E TABELLINO FIORENTINA-NAPOLI 1-3: Hojlund l’incubo di Pongracic, De Bruyne fa il professore - Napoli: grande vittoria degli azzurri trascinati da Hojlund e De Bruyne Partita senza storia. Si legge su calciomercato.it

Cerca Video su questo argomento: Hojlund Saccende Senza De