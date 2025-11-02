Trissino non sbaglia, strapazza Sarzana e si porta nuovamente in vetta alla classifica nella Serie A1 2025-2026 di hockey su pista, Campionato arrivato alla sua quinta giornata. Davvero tutto facile per i Campioni d’Italia, i quali hanno battuto i liguri per 8-1 in una partita di perfetto controllo, in cui hanno segnato quattro reti per tempo. I veneti adesso guardano tutti dall’alto con due punti di vantaggio sulla prima inseguitrice Monza. Prova di carattere poi per Bassano, capace di battere per 5-3 Valdagno mettendo in ghiaccio la vittoria solo allo scadere con un tiro diretto con Riba Ovejero che ha così evitato le possibilità di beffa scaturite dalla rete del 4-3 di Honorio Santos. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Hockey pista: tutto facile per Trissino (che ritrova la vetta) nella domenica di Serie A1, bene Bassano