Hockey pista | Monza e Viareggio vanno in testa alla Serie A1
In attesa dei posticipi di domani, Castiglione-Novara, Bassano-Valdagno e Trissino-Sarzana (che si giocheranno tutti alle ore 18.00), la Serie A1 di hockey pista ha messo a referto quattro risultati della sua 5a giornata della stagione regolare 2025-2026, andando a comprendere anche la vittoria del Monza nell’anticipo col Forte dei Marmi. Proprio i brianzoli ora sono in testa alla classifica, insieme al Viareggio che si è imposto per 2-1 grazie a D’Anna e Muglia nell’incrocio tutto toscano contro il Follonica. Larga vittoria, addirittura 7-1, per il Giovinazzo sul Breganze; mentre Grosseto e Lodi hanno impattato sul 5-5 in un pareggio pirotecnico. 🔗 Leggi su Oasport.it
