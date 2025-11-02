Ho riciclato test Covid positivi Claudio Amendola choc a Verissimo | ecco perché lo faceva
Personaggi Tv, quando si dice vivere a cento all’ora! Claudio Amendola, ospite di Verissimo, ha deciso di alzare il sipario sulla sua vita privata con una sincerità spiazzante e un’ironia tutta romana. L’attore, noto per la sua schiettezza, ha raccontato alla sempre attenta Silvia Toffanin le sue giornate da papà, nonno e uomo impegnatissimo. Il tempo? Mai abbastanza, soprattutto tra set, famiglia e qualche bugia bianca ben piazzata! Tra una risata e una confessione, Amendola si è lasciato andare su un tema che nessuno si aspettava: il suo “passato da bugiardo” e il riciclo creativo dei test Covid positivi. 🔗 Leggi su Tvzap.it
