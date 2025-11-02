Ho preso l’ameba in Venezuela mangiando cibo tropicale Sono stata male Vorrei avere relazioni frivole ma non mi piace nessuno | così Asia Argento

Asia Argento il 20 settembre scorso ha festeggiato 50 anni e per l’occasione è andata ospite a “ Verissimo ” per raccontarsi, anche insieme ai figli Anna Lou (avuta da Morgan) e Nico (avuto regista dal Michele Civetta) che le hanno espresso tutto il loro affetto e stima. La chiacchierata con Silvia Toffanin è anche un bilancio sulla sua vita. “Da ragazzina ero la sex symbol, ho puntato molto sul fattore esteriore delle cose. – ha affermato – Oggi sento la pressione di dover mantenere questo fattore esteriore. Qualcosa bisogna rifarla perché sennò si casca a pezzi e dicono ‘poverina è invecchiata’, però se ti rifai troppo dicono ‘che ridere, sembra un pallone’. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

