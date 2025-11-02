Hideo Kojima | Ho scelto Luca Marinelli per Death Stranding 2 dopo aver visto Lo chiamavano Jeeg Robot

Il comic movie all'italiana di Gabriele Mainetti è stato il link che ha creato la connessione tra Luca Marinelli e il maestro dei videogame alla ricerca di un nuovo villain per Death Stranding 2. Culmine della giornata finale di Lucca Comics & Games 2025 l'appassionante conversazione tra Hideo Kojima e Luca Marinelli, nel cast di Death Stranding 2 insieme alla moglie, l'attrice e regista Alissa Jung. Il maestro dei videogame ha svelato i motivi dietro la scelta di Marinelli attribuendo la responsabilità alla sorte, e naturalmente anche alla sua passione cinefila. "Ho conosciuto Luca Marinelli dopo aver visto il suo incredibile villain in Lo chiamavano Jeeg Robot. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

