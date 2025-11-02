Hideo Kojima | Ho scelto Luca Marinelli per Death Stranding 2 dopo aver visto Lo chiamavano Jeeg Robot

Movieplayer.it | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il comic movie all'italiana di Gabriele Mainetti è stato il link che ha creato la connessione tra Luca Marinelli e il maestro dei videogame alla ricerca di un nuovo villain per Death Stranding 2. Culmine della giornata finale di Lucca Comics & Games 2025 l'appassionante conversazione tra Hideo Kojima e Luca Marinelli, nel cast di Death Stranding 2 insieme alla moglie, l'attrice e regista Alissa Jung. Il maestro dei videogame ha svelato i motivi dietro la scelta di Marinelli attribuendo la responsabilità alla sorte, e naturalmente anche alla sua passione cinefila. "Ho conosciuto Luca Marinelli dopo aver visto il suo incredibile villain in Lo chiamavano Jeeg Robot. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

hideo kojima ho scelto luca marinelli per death stranding 2 dopo aver visto lo chiamavano jeeg robot

© Movieplayer.it - Hideo Kojima: "Ho scelto Luca Marinelli per Death Stranding 2 dopo aver visto Lo chiamavano Jeeg Robot"

Scopri altri approfondimenti

hideo kojima ho sceltoHideo Kojima era stato scelto per creare un gioco di Matrix, ma Konami disse no al progetto - Gli anni '90 e 2000 della carriera di Hideo Kojima sono indissolubilmente legati alla serie di Metal Gear, ma in questi giorni è venuto fuori che il ... Da drcommodore.it

hideo kojima ho sceltoHideo Kojima era stato scelto dalle Wachowski per fare il videogioco di Matrix, ma Konami disse no - Emergono nuovi retroscena su quello che poteva essere il progetto di un videogioco su Matrix da parte di Hideo Kojima, con l'incontro avvenuto tra il designer e le Wachowski. Scrive msn.com

hideo kojima ho sceltoXbox sta aiutando lo sviluppo del gameplay di OD di Hideo Kojima, non è solo supporto tecnico - OD nasce da una collaborazione profonda: Xbox partecipa allo sviluppo del gameplay insieme a Kojima Productions, non solo tramite il supporto tecnologico. Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Hideo Kojima Ho Scelto