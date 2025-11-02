Hernanes sui nerazzurri | All’Inter volevo restare a vita Mi pento solo della capriola contro la Lazio

Inter News 24 Hernanes sui nerazzurri, le parole del centrocampista a La Gazzetta dello Sport: «A Roma il mio miglior calcio, lasciare fu tremendo». In un’intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport, Hernanes è tornato a parlare dei momenti più significativi della sua carriera, dal doloroso addio alla Lazio alla successiva esperienza con l’Inter, vissuta tra grandi aspettative e qualche rimpianto. Il “ Profeta ”, come veniva soprannominato, ha ricordato con emozione il trasferimento del gennaio 2014, quando dopo tre anni e mezzo a Formello lasciò la Capitale tra le lacrime: «Il mio addio tra le lacrime, fuori da Formello, dopo tre anni e mezzo straordinari. 🔗 Leggi su Internews24.com

