Hernanes ricorda | Il mio addio alla Lazio fu tremendo ma al momento giusto All’Inter un’esperienza formativa mi pento solo di una cosa

Inter News 24 L’ex centrocampista di Lazio, Inter e Juve, il profeta Hernanes, ripensa ad alcune tappe della propria carriera da calciatore. Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Hernanes torna sul suo approdo all’ Inter dopo l’addio alla Lazio. IL MIO ADDIO ALLA LAZIO – « Cosa mi ricorda? Il mio addio tra le lacrime, fuori Formello, dopo tre anni e mezzo straordinari. Il mio miglior calcio. Sono sincero: era il momento giusto per andar via, ma lasciare la Lazio fu tremendo. Mi ero messo d’accordo con un ragazzo per regalargli le mie scarpe, ma quando lui mi disse così scoppiai a piangere. Nei giorni successivi mi scrissero diecimila laziali, cambiai il telefono e conservai lo screen col numero di messaggi ». 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Hernanes ricorda: «Il mio addio alla Lazio fu tremendo, ma al momento giusto. All’Inter un’esperienza formativa, mi pento solo di una cosa»

