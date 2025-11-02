Hernanes | Citavo Isaia e diventai ' Il profeta' A Roma uno si tolse i pantaloni davanti casa e

Il centrocampista brasiliano ex Lazio, Inter e Juve: "Volevo diventare elegante come i mancini, così iniziai a scrivere e a giocare di sinistro. All'inizio la tattica non mi piaceva, poi con gli scacchi e Allegri alla Juve.". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Hernanes: "Citavo Isaia, e diventai 'Il profeta'. A Roma uno si tolse i pantaloni davanti casa e..."

