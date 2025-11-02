Hellas Verona Inter Zanetti alle prese con alcune defezioni? Niente alibi contro i nerazzurri

Inter News 24 : le parole e le scelte del tecnico degli scaligeri. L’Hellas Verona si avvicina al lunch match di oggi contro l’Inter con qualche defezione importante. Il tecnico Paolo Zanetti dovrà ridisegnare il centrocampo a causa dell’infortunio di Suat Serdar. Il capitano gialloblù, infatti, ha riportato una distorsione al ginocchio destro contro il Como e non sarà a disposizione. Una parziale buona notizia, però, arriva da Jean-Daniel Akpa Akpro: il centrocampista ivoriano ha superato il problema fisico che lo aveva bloccato nel riscaldamento della stessa partita ed è disponibile. 🔗 Leggi su Internews24.com

