Hellas Verona-Inter le pagelle | Beneamata bagnata Beneamata fortunata

Più punti che idee. Zielinski porta avanti i nerazzurri, Giovane pareggia sul finire di primo tempo. Nella seconda frazione zero emozioni, fino alla fortunata carambola in pieno recupero che premia i nerazzurri nel lunch match del decimo turno di Serie A. Hellas Verona-Inter finisce 1-2: le pagelle della Beneamata. Sommer sbaglia, Akanji L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Hellas Verona-Inter, le pagelle: Beneamata bagnata, Beneamata fortunata

