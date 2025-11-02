Hellas Verona-Inter 1-2 Chivu | Lautaro un leader si vince così

Negli ultimi di gioco l’Inter conquista la vittoria contro l’Hellas Verona, ringraziando Frese e il suo autogol che hanno sbloccato il match fermo sull’1-1. Cristian Chivu dunque conquista tre punti e vola in alto alla classifica ad un solo punto dal Napoli. A commentare la sfida ci ha pensato l’allenatore rumeno ai microfoni di DAZN: “Facendo la scivolata ho rovinato la divisa. Si vince così, abbiamo vinto contro una squadra organizzata e insidiosa che ci ha messo anche in difficoltà. Questo tipo di partite è più facile perderle che vincerle e poi quando fai gol all’ultimo esulti perché ci hai provato fino in fondo consapevole che poteva andare anche peggio”. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

