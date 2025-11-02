Hellas Verona-Inter 1-2 Chivu conquista tre punti | Zielinski a segno l’autogol di Frese affonda Zanetti

Nella cornice piovosa del Bentegodi, l’Inter di Cristian Chivu vince al 93?, per 2-1, dopo una partita delicatissima contro l’Hellas Verona. Zielinski sblocca la partita con un gol dal limite dell’area, ma è Giovane a segnare la rete del pari premiando la caparbietà della propria squadra. Nei minuti di recupero, su cross di Nicolò Barella, Frese spara la palla nella propria porta regalando la vittoria agli ospiti. Hellas Verona-Inter, la cronaca del match. La scelta di Cristian Chivu di fare turnover, inizialmente, ha portato i suoi frutti: sin dai primi minuti di gioco, infatti, i nerazzurri si sono resi pericolosi, dapprima con un perfetto assist di Carlos Augusto per Zielinski, con il pallone respinto da Montipò e poi con Lautaro Martinez che con il pallonetto cerca di sorprendere il portiere scaligero e con l’intervento provvidenziale di Nelsson che salva sulla linea. 🔗 Leggi su Forzainter.eu © Forzainter.eu - Hellas Verona-Inter 1-2, Chivu conquista tre punti: Zielinski a segno, l’autogol di Frese affonda Zanetti

