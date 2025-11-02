Harvardesplosione | due sospetti in fuga

4.44 Paura a Boston nella notte:un'esplosione ha scosso il Goldenson Building della Harvard Medical School poco prima delle 3 a.m. Le autorità universitarie e locali,supportate dalla FBI, ritengono l'episodio intenzionale. Sul posto, un agente ha visto due persone fuggire immediatamente dopo il boato. Non ci sono stati feriti, ma il quarto piano dell'edificio è stato chiuso e il campus invita ad evitare la zona. L'indagine è in corso mentre la comunità accademica resta sotto shock per l'episodio. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

