«Farò ricorso contro il foglio di via»: promette battaglia Mohammad Hannoun, rientrato a Genova dopo la manifestazione organizzata sabato dall’Associazione Palestinesi d’Italia, di cui è presidente, a Sesto San Giovanni, alle porte di Milano. Lo scorso 25 ottobre il questore di Milano ha emesso un provvedimento di allontanamento e divieto di rientro in città nei confronti di Hannoun, con l’accusa di istigazione a delinquere per alcune dichiarazioni fatte nella manifestazione del 18 ottobre scorso. De Corato: “Hannoun ha sfidato le istituzioni”. Per Riccardo De Corato la manifestazione a Sesto San Giovanni, «appare come una sfida alle Istituzioni e una provocazione verso chi ha adottato misure a tutela della collettività. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Hannoun torna in piazza a Milano, attacca i “giornali fascisti” e annuncia: “Farò ricorso contro il foglio di via”