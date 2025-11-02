Hannoun torna in piazza a Milano attacca i giornali fascisti e annuncia | Farò ricorso contro il foglio di via
«Farò ricorso contro il foglio di via»: promette battaglia Mohammad Hannoun, rientrato a Genova dopo la manifestazione organizzata sabato dall’Associazione Palestinesi d’Italia, di cui è presidente, a Sesto San Giovanni, alle porte di Milano. Lo scorso 25 ottobre il questore di Milano ha emesso un provvedimento di allontanamento e divieto di rientro in città nei confronti di Hannoun, con l’accusa di istigazione a delinquere per alcune dichiarazioni fatte nella manifestazione del 18 ottobre scorso. De Corato: “Hannoun ha sfidato le istituzioni”. Per Riccardo De Corato la manifestazione a Sesto San Giovanni, «appare come una sfida alle Istituzioni e una provocazione verso chi ha adottato misure a tutela della collettività. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
Mohammad Hannoun non potrà tornare a Milano per un anno. ... leggi l'articolo sulla GazzettadiMilano.it . #attualitàmilano #comunedimilano #cronaca #daspo #milanoattualità #MohammadHannoun #newsmilano #notiziemilano #questuradimilano #sicur - facebook.com Vai su Facebook
#inaltreparole Montanari torna sullo scontro con Corsetto: “Hanno un’idea ‘curiosa’ della democrazia” - X Vai su X
La beffa di Hannoun, daspo a Milano e lui riparte da Sesto San Giovanni. Prove di partito islamista - La settimana scorsa aveva ricevuto da parte della Questura del capoluogo lombardo il daspo per aver, ... Come scrive iltempo.it
Hannoun, foglio di via da Milano. E lui al telefono incita la piazza: "Attacco sionista" - Mohammad Hannoun non potrà entrare a Milano per un anno grazie a un foglio di via obbligatorio. Segnala iltempo.it
Comizio choc, Hannoun sfida il Daspo - Il leader pro Pal si presenta alle porte di Milano, sfida il "Daspo" del questore, insulta il governo ("servi della lobby sionista") attacca la piazza degli amici di Israele e an ... Scrive msn.com