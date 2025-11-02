Perfino l'intelligenza artificiale si rifiuta di raccontare quello che è avvenuto ieri a Sesto San Giovanni. Ho provato per gioco a commissionarle queste poche righe, chiedendole di raccontare il significato delle minacce che Mohammad Hannoun ha rivolto a quelli che chiama giornali fascisti, fra cui Il Tempo, collaborazionisti di Israele, cioè i cittadini non ebrei che non hanno come sport quotidiano l'odio per Israele e l'antisemitismo anni ‘30 del Novecento declinato in rosso e rielaborato secondo il woke di sinistra tanto in voga oggi. Cioè una minaccia, l'ennesima a chi non si conforma, altro che fascisti, dunque, residuo di libertà e democrazia di chi non accetta Hamas come modello e l'islamismo radicale come cultura. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Hannoun e la jihad artificiale. L'editoriale di Cerno