Hanno distrutto la mia vita ho tentato il suicidio tre volte Il racconto dell’uomo che denunciò il trio femminista Fonte – Sabene – Vagnoli

Tutto parte da lui. A.S., giornalista, che ha denunciato le attiviste Valeria Fonte, Benedetta Sabene e Carlotta Vagnoli. « Hanno distrutto la mia vita e quella della mia famiglia, auto eleggendosi giudici. Sono stato giudicato colpevole senza processo, loro avranno il diritto di difendersi», spiega oggi l’uomo a Repubblica. Le tre indagate rischiano il rinvio a giudizio per stalking. «Sarebbe facile parlare – spiega A.S. – ma voglio distinguermi dallo schifo che hanno fatto. Tutto quello che a me non è stato concesso, voglio concederlo a loro ». Vagnoli, Fonte e Sabene rischiano il processo per i presunti atti persecutori nei confronti del giornalista A. 🔗 Leggi su Open.online