Hanno distrutto la mia vita ho tentato il suicidio tre volte Il racconto dell’uomo che denunciò il trio femminista Fonte – Sabene – Vagnoli
Tutto parte da lui. A.S., giornalista, che ha denunciato le attiviste Valeria Fonte, Benedetta Sabene e Carlotta Vagnoli. « Hanno distrutto la mia vita e quella della mia famiglia, auto eleggendosi giudici. Sono stato giudicato colpevole senza processo, loro avranno il diritto di difendersi», spiega oggi l’uomo a Repubblica. Le tre indagate rischiano il rinvio a giudizio per stalking. «Sarebbe facile parlare – spiega A.S. – ma voglio distinguermi dallo schifo che hanno fatto. Tutto quello che a me non è stato concesso, voglio concederlo a loro ». Vagnoli, Fonte e Sabene rischiano il processo per i presunti atti persecutori nei confronti del giornalista A. 🔗 Leggi su Open.online
Scopri altri approfondimenti
Non solo pioggia battente. A Catanzaro un incendio ha distrutto un capannone, all'interno del quale sono stati trovati animali senza vita - facebook.com Vai su Facebook
Capito, caro #EnzoTortora? Che ti lamentavi a fare? Certo, un’inchiesta vergognosamente condotta, e una sentenza di condanna in 1mo grado vergognosamente motivata, t’avevano distrutto la vita, ma alla fine ti hanno assolto, no? #parodi #anm #marinaberl - X Vai su X
«Hanno distrutto la mia vita, ho tentato il suicidio tre volte». Il racconto dell’uomo che denunciò il trio femminista Fonte – Sabene – Vagnoli - Il racconto a Repubblica: «Hanno distrutto la mia vita e quella della mia famiglia, auto eleggendosi giudici. Secondo msn.com
Giovane ucciso: madre, la mia vita è distrutta - Come si fa a sparare in testa a un ragazzo? Lo riporta ansa.it