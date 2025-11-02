Hamas | trovati i corpi di tre ostaggi

15.10 Hamas avrebbe trovato i corpi di tre ostaggi nella zona meridionale di di Khan Younis. Lo riporta Al-Arabiya, anche se la notizia - spiegano i media israeliani - non ha ancora trovato conferma. Secondo il Times of Israel, i resti potrebbero essere consegnati in serata. Le ricerche dei corpi degli ostaggi morti in cattività si svolgono ora anche nelle aree di Gaza controllate dalle Idf. Hamas ha avuto il via libera a cercarli assieme agli operatori della Croce Rossa. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it