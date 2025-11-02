Nella calma tesissima della Striscia di Gaza, Hamas ha consegnato tre cadaveri di ostaggi israeliani, fra i quali dicono esserci quello del colonnello Assaf Hamami, ucciso in combattimento nel kibbutz Nirim la fatale mattina del 7 ottobre 2023. Per recuperarli, alcuni miliziani sono stati autorizzati dall’Idf a entrare nella zona sotto il suo controllo, all’interno cioè dell’invalicabile e inavvicinabile. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Hamas consegna tre corpi recuperati nella zona dell'Idf: ci sarebbe anche l’ufficiale Hamami ucciso il 7 ottobre