Hamas consegna tre corpi recuperati nella zona dell' Idf | ci sarebbe anche l’ufficiale Hamami ucciso il 7 ottobre
Nella calma tesissima della Striscia di Gaza, Hamas ha consegnato tre cadaveri di ostaggi israeliani, fra i quali dicono esserci quello del colonnello Assaf Hamami, ucciso in combattimento nel kibbutz Nirim la fatale mattina del 7 ottobre 2023. Per recuperarli, alcuni miliziani sono stati autorizzati dall’Idf a entrare nella zona sotto il suo controllo, all’interno cioè dell’invalicabile e inavvicinabile. 🔗 Leggi su Feedpress.me
