Hamas consegna tre corpi recuperati nella zona dell' Idf | ci sarebbe anche l’ufficiale Hamami ucciso il 7 ottobre

Feedpress.me | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella calma tesissima della Striscia di Gaza, Hamas ha consegnato tre cadaveri di ostaggi israeliani, fra i quali dicono esserci quello del colonnello Assaf Hamami, ucciso in combattimento nel kibbutz Nirim la fatale mattina del 7 ottobre 2023. Per recuperarli, alcuni miliziani sono stati autorizzati dall’Idf a entrare nella zona sotto il suo controllo, all’interno cioè dell’invalicabile e inavvicinabile. 🔗 Leggi su Feedpress.me

hamas consegna tre corpi recuperati nella zona dell idf ci sarebbe anche l8217ufficiale hamami ucciso il 7 ottobre

© Feedpress.me - Hamas consegna tre corpi recuperati nella zona dell'Idf: ci sarebbe anche l’ufficiale Hamami ucciso il 7 ottobre

Altre letture consigliate

hamas consegna tre corpiHamas, consegneremo stasera i corpi di 3 ostaggi - L'ala armata di Hamas ha dichiarato che restituirà i corpi di tre ostaggi israeliani domenica, nell'ambito dello scambio di prigionieri previsto dal cessate il fuoco con I ... Come scrive lagazzettadelmezzogiorno.it

Hamas consegna tre corpi alla Croce Rossa. Israele: "I resti non sono degli ostaggi" - I resti che ieri (venerdì 31 ottobre) i miliziani hanno consegnato alla Croce Rossa non appartengono a nessuno degli ... Segnala tg.la7.it

Hamas: 'in 24 ore 4 palestinesi uccisi, 236 dall' inizio della tregua' - Fonti di Hamas hanno riferito ad Al Arabiya che tre corpi di vittime israeliane sono stati trovati a est di Khan Yunis. Lo riporta ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Hamas Consegna Tre Corpi